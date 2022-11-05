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خبير اقتصادي: توجه الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص سينعكس إيجابيا على المواطنين

كتب:

سعيد رمضان
08:50 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
ماجد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي

ماجد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تعمل على زيادة دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بشكل كبير هذه الفترة وحل المشكلات وإزالة العقبات أمامهم.

تشجيع القطاع الخاص

أشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أطلق مبادرة «إبدأ» منذ أيام وكان الهدف منها تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في منظومة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رجال الأعمال العاملين في قطاع الصناعة لمعرفة المشاكل التي تواجه القطاع والمستثمرين، وكان الهدف الرئيسي منه هو إزالة المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص وزيادة كفاءته ودوره في التنمية وسيؤدي بالضرورة إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح«عبد العظيم»، أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة في زيادة الاستثمار، ومعدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل ومستوى المعيشة للمواطنين، فدور القطاع الخاص مهم جنبا إلى جنب مع دور الدولة.

تنمية قطاع الصناعة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من العوامل المهمة لتشجيع القطاع الخاص هي حل المشاكل بيروقراطية أو مالية، بالاضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار واختصار الخطوات ما يسمى بـ«سياسة الشباك الواحد»، وإعفاءات القطاع الخاص من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتبسيط وتيسير إجراءات استيراد الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.

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