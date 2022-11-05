اليوم.. نظر قضية «مستريح أسوان» المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، قضية مصطفى البنك، الشهير بـ«مستريح أسوان»، المتهم بالنصب والاحتيال على الأهالي بعدما أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية بعد أخذ مواشيهم.

إجراءات أمنية مشددة حول محيط محاكمة مستريح اسوان

وتشهد محكمة جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة، بمحيط الجلسة لتأمين محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان.

وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن هيئة محكمة قنا الاقتصادية استمعت في الجلسة السابقة بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي، للشهود من بينهم رئيس مباحث الأموال العامة حول نشاط مصطفى البنك، مستريح أسوان، غير قانوني، مضيفًا أنّ موضوع التصالح مع 1000 عميل من ضحايا الذي تحدث عنه مصطفى البنك مع القاضي في الجلسات الماضية، ليس منه جديد ولم يتطرق إليه أحد.

مصطفى البنك مستريح أسوان

يذكر أن أمر إحالة مصطفى البنك مستريح أسوان ، الصادر من جهة التحقيق بمركز أسوان يتضمن أن المتهم تلقى أموال من الأهالي بطريق النصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية من خلال أخذ مواشيهم، بمقابل قيمة عالية لقيمة رأس الماشية على أن تسد بفترات زمنية محددة، جومع من خلال ذلك 867 مليونا و771 ألفا و110 جنيهات.

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريحات قانونية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للضحايا.