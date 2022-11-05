تحسن الطقس ينعش حركة السفن والملاحة البحرية بميناء دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط، انتعاشًا في حركتي الصادر والوارد من السفن، واستمرار أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، وانتظام حركة الملاحة، تزامنًا مع تحسن حالة الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن الهيئة استقبلت، اليوم السبت، 11 سفينة بينما غادرت 5 سفن أخرى، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

حركة الصادر والوارد من البضائع

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 1950 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44007 أطنان تشمل: 8512 طن قمح و11000 طن ذرة، و960 طن أبلاكاش و11000 طن سلاج و840 طن مولاس و6240 طن كلوريد أثلين و5455 طن فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1086 حاوية مكافئة.

ارتفاع رصيد صومعة الحبوب والغلال

وأوضح البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 142932 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163199 طنًا، مشيرًا إلى مغادرة قطاران بحمولة 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2501 شاحنة.