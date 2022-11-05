إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كافيتريا جمال، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وقال مستشفى قنا العام، إن الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم.

تحرير محضر بالحادث

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث، فيما طلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث، وتقرير مفصل حول إصابات الأشخاص.