درجات الحرارة اليوم الأحد 6-11-2022 في مصر.. أمطار وشبورة وغيوم

كشف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية التي تضرب العديد من المناطق.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس غائم بشكل جزئي على معظم الأنحاء اليوم الأحد، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب بالسواحل الشمالية بنسبة حدوث 30%، بالإضافة إلى رمال مثارة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 26- 17.

- العاصمة الإدارية 26- 17.

- 6 أكتوبر26- 1718.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 25- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 26- 17.

- دمياط 25- 19.

- بورسعيد 26- 19.

- الإسماعيلية 27- 16.

- السويس 26- 16.

- الزقازيق 26- 17.

- شبين الكوم 26- 16.

- طنطا 26- 16.

- شلاتين 29- 21.

- الإسكندرية 26- 17.

- العلمين الجديدة 26- 17.

- وادي النطرون 26- 17.

- مطروح 27- 15.

- السلوم 27- 15.

- سيوة 27- 12.

- العريش 26- 18.

- رفح 26- 18.

- الطور 27- 18.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 17.

- نخل 24- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 26- 20.

- حلايب 28- 21.

- شرم الشيخ 29- 22.

- الغردقة 29- 20.

- مرسى علم 29- 21.

- الفيوم 26- 16.

- بني سويف 26- 15.

- المنيا 26- 15.

- أسيوط 26- 14.

- سوهاج 27- 15.

- قنا 28- 17.

- الأقصر 29- 16.

- أسوان 29- 17.

- الوادي الجديد 28- 14.

- أبو سمبل 29- 17.

- أبو رماد 28- 21.

- رأس حدربة 28- 21.