تساقط أمطار خفيفة وهبوب رياح باردة والعظمى تسجل 28 في شمال سيناء

تساقطت في مدن وقرى شمال سيناء، فجر اليوم، أمطار خفيفة، وذلك بالتزامن مع تكاثر الغيوم في السماء وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتساقطت الأمطار بعد هبوب رياح باردة على جميع المناطق خاصة في المناطق الصحراوية والساحلية، كما ارتفعت ألسنة أمواج البحر، ووصلت الى منطقة الشاليهات في ساحل العريش.

انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة سجلت 18 مئوية صباح اليوم، وأن هناك غيوم كثيفة في سماء المنطقة، مع وجوج توقعات بتساقط الأمطار بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أن هناك استعدادات كاملة لمواجهة التقلبات المناخية وتساقط الأمطار، وأن سيارات الدفع الخاصة بشفط وسحب رواكد المياه من شوارع المدينة جاهزة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

استعداد لمواجهة الأمطار

وأكد سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، أن الأمطار التي تساقطت خفيفة ولم ينتج عنها تجمعات مياه، وخاصة أن طبيعة المناطق في مدينة الشيخ زويد والقرى المحيطة رملية لا تؤثر بها الأمطار، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كبيرة قام بها قسم الإشغالات بالمجلس، شملت تنظيف بيارات الأمطار الموجودة في الميدان ومنطقة سوق الثلاثاء والطريق الدولي العام بين الشيخ زويد ورفح وحي الكوثر.