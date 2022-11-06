أسعار الفراخ اليوم الأحد 6-11-2022 في مصر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في السوق المحلي مع بداية اليوم الأحد 6 نوفمبر، لتحافظ على نفس قيمتها المادية منذ الأسبوع الماضي.

وفيما يلي، تنشر بوابة «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلي، ووفق نشرة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلي، لتسجل نفس الأسعار منذ الأسبوع الماضي، ليباع الكيلو جرام من الفراخ البيضاء بنحو 33 جنيها من المزرعة، بينما تباع للمستهلك في السوق المحلي بحوالي 38 جنيه.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، من المزرعة وصل لنحو 48 جنيها بالمزرعة، بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 52 جنيها، حسب المنطقة وتكلفة النقل، موضحًا ان الساسو يباعبالمزرعة 42 جنيها، ويباع للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

أما في الأسواق المحلية، فسجلت المواقع الالكترونية للمحلات التجارية أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها كالاتي:

- سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 40 و42 جنيها.

- ترواح سعر كيلو الأوراك اليوم بين 54 إلى 56 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 20 و26 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 45 إلى 55 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 60 - 65 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 120 و170 جنيها.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 80 إلى 90 جنيهًا.