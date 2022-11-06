«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة.. وأمطار متفرقة على عدة أماكن

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أنّ الطقس اليوم سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ممطر على السواحل الغربية للبلاد.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، منها السلوم والصحراء الغربية، فضلا عن نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وأقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي.

- القاهرة 26 - 17.

- العاصمة الإدارية 26 - 17.

- 6 أكتوبر26 - 1718.

- بنها 26 - 18.

- دمنهور 25 - 18.

- كفر الشيخ 26 - 17.

- المنصورة 26 - 17.

- دمياط 25 - 19.

- بورسعيد 26 - 19.

- الإسماعيلية 27 - 16.

- السويس 26 - 16.

- الزقازيق 26 - 17.

- شبين الكوم 26 - 16.

- طنطا 26 - 16.

- شلاتين 29 - 21.

- الإسكندرية 26 - 17.

- العلمين الجديدة 26 - 17.

- وادي النطرون 26 - 17.

- مطروح 27 - 15.

- السلوم 27 - 15.

- سيوة 27 - 12.

- العريش 26 - 18.

- رفح 26 - 18.

- الطور 27 - 18.

- كاترين 21 - 12.

- رأس سدر 27 - 17.

- نخل 24 - 12.

- طابا 25 - 19.

- نويبع 26 - 20.

- حلايب 28 - 21.

- شرم الشيخ 29 - 22.

- الغردقة 29 - 20.

- مرسى علم 29 - 21.

- الفيوم 26 - 16.

- بني سويف 26 - 15.

- المنيا 26 - 15.

- أسيوط 26 - 14.

- سوهاج 27 - 15.

- قنا 28 - 17.

- الأقصر 29 - 16.

- أسوان 29 - 17.

- الوادي الجديد 28 - 14.

- أبو سمبل 29 - 17.

- أبو رماد 28 - 21.

- رأس حدربة 28 - 21.