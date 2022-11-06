مراسل «القاهرة الإخبارية»: انطلاق الجلسة الإجرائية لقمة المناخ بعد قليل

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، عن تفاصيل فعاليات اليوم الأول من قمة المناخ «cop 27»، قائلا إن القمة تشهد مشاركة دولية واسعة على أرض مدينة شرم الشيخ، استعدادا لانطلاق فعاليات مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

40 ألف مشارك في قمة المناخ

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال حديثه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قمة المناخ ستشهد مشاركة كبيرة من أكثر من 197 دولة، ومشاركة تتجاوز 40 ألف مشارك على أرض شرم الشيخ، ومن المنتظر أن تشهد هذه الفعاليات التي ستبدأ بعد قليل، 3 فعاليات رئيسة.

وأشار إلى أن الفعالية الأولى هي جلسة إجراءات من خلالها ستتسلم مصر رئاسة «cop 27» من مدينة جلاسكو الاسكتلندية، التي احتضنت «cop 26»، وبعد ذلك كلمة للسكرتير التنفيذي للأمم المتحدة بشأن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

ولفت إلى أنه من المنتظر إقامة جلسة افتتاحية رئيسة غدا، تشهد كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمات للضيوف والمشاركين سواء من الأمم المتحدة أو الوفود الرسمية، وهناك جلسة ستعقد في يوم 15 نوفمبر وهي جلسة رفيعة المستوى تشهد مشاركة واسعة من رؤساء وزعماء الدول المشاركة في «cop27».

توصيات للاتزام بالتعهدات السابقة

وأوضح أن العالم الآن، يشهد أزمة اقتصادية في الطاقة، لذلك قمة المناخ «cop27» تركز في ملفاتها المطروحة على كيفية الوصول لمصادرة طاقة بديلة ومن ثم مصادر للطاقة صديقة للبيئة.

وأفاد بأن هناك الكثير من المراقبين أكدوا أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستشهد خروج توصيات تؤكد على الالتزام بالتعهدات السابقة التي لم تنفذ من «cop26».