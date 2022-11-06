رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سامح شكري لضيوف COP27: حان الوقت لتنفيذ تعهداتنا من أجل البشرية

كتب:

محمد عزالدين
12:29 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
سامح شكري - وزير الخارجية ورئيس COP27

سامح شكري - وزير الخارجية ورئيس COP27

ناشد سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لـCOP27، الحضور في قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، بأن يضعوا نضب أعينهم ما نحن بصدده، قائلا إنّ أعمال القمة ليست تفاوضية ومنفصلة عن الواقع، متابعا: «مهمتنا جميعا أكثر نبلا من ذلك، تمتد آثارها إلى حياة ومصالح الملايين من البشر حول العالم، ممن يعانون من واقع حي تتفاقم وطأته مع كل يوم نقصر في عملنا».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، «ليس هناك مجال أن نهدر مستقبل الأجيال القادمة من أبناءنا وأحفادنا، فهي مسؤولية في أعناقنا، وأنا على ثقة كاملة أنّكم تدركون حجم التحدي، وأن لديكم العزم والعزيمة للتعامل مع هذا التحدي بالكفاءة وبروح التفاهم اللازم، حان الوقت للعمل والتنفيذ، لننفذ معا من أجل البشرية ومن أجل كوكبنا».

اقرأ المزيد:

بنك ناصر: 10 سيارات مجهزة لتنقلات ضيوف قمة المناخ من ذوي الهمم

وصول آلاف السائحين إلى البحر الأحمر تزامنا مع بدء قمة المناخ

محافظ جنوب سيناء: تسجيل أكثر من 42 ألف مشارك في قمة المناخ

«التنمية المحلية» تشارك في قمة المناخ بندوة عن التقنيات والسياسات البيئية

الإعلامي أحمد عبدالصمد: العالم ينتظر انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

شمال سيناء تنتهي من زراعة 60 ألف شتلة زيتون تزامنا مع قمة المناخ
بقلم محمد عزالدين