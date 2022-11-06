سامح شكري لضيوف COP27: حان الوقت لتنفيذ تعهداتنا من أجل البشرية

ناشد سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لـCOP27، الحضور في قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، بأن يضعوا نضب أعينهم ما نحن بصدده، قائلا إنّ أعمال القمة ليست تفاوضية ومنفصلة عن الواقع، متابعا: «مهمتنا جميعا أكثر نبلا من ذلك، تمتد آثارها إلى حياة ومصالح الملايين من البشر حول العالم، ممن يعانون من واقع حي تتفاقم وطأته مع كل يوم نقصر في عملنا».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، «ليس هناك مجال أن نهدر مستقبل الأجيال القادمة من أبناءنا وأحفادنا، فهي مسؤولية في أعناقنا، وأنا على ثقة كاملة أنّكم تدركون حجم التحدي، وأن لديكم العزم والعزيمة للتعامل مع هذا التحدي بالكفاءة وبروح التفاهم اللازم، حان الوقت للعمل والتنفيذ، لننفذ معا من أجل البشرية ومن أجل كوكبنا».