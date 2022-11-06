محلل اقتصادي: تراجع التخوف الأوروبي من حدوث أزمة طاقة بعد تزايد إمدادات الغاز

قال المحلل الاقتصادي وائل مكرم إن التوقعات التي تشير إلى انخفاض الطلب على النفط بنسبة 400 ألف برميل يوميا ستؤثر بصورة كبيرة على أسعار النفط، خاصة أنها تجري بالتزامن مع نقص الإمدادات، إضافة إلى عدم قدرة دول أوبك الحفاظ على للكوتة التي تنتجها بالوقت الحالي.

عودة النشاط الاقتصادي الصيني ينعكس على أسعار النفط

وأضاف «مكرم» في حوار عبر تطبيق «زووم» على فضائية «القاهرة الاخبارية»، أن الطلب الصيني يحقق التحفيز حول عودة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إمكانية وجود طلب آخر قد يستدعي مزيدا من التحفيز للأسواق، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على أوبك، والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تقليص المعروض.

تراجع التخوف الأوروبي لنقص الإمدادات

وأوضح المحلل الاقتصادي أن فصل الشتاء دائمًا ما يتزامن مع ارتفاع الطلب على النفط، مشيرًا لوجود بعض التخوفات بالمنطقة الأوروبية بسبب نقص الإمدادات، إلا أن رفع الإمدادات من الغاز الطبيعي خفف من الضغط على أسواق النفط، لافتًا إلى أن هناك حديث متداول عن تباطؤ اقتصادي، وهو ما عكسته المؤشرات بالمنطقة الأوروبية والمملكة المتحدة، ما يضغط بصورة سلبية على الأسعار.