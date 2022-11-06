نائب رئيس لجنة التكيف البيئي: ندعم تنفيذ اتفاق باريس ونظمنا أنشطة لزيادة التوعية بأزمة المناخ

قدّمت مريم علام، نائب رئيس لجنة التكيف البيئي، لمحة عن عمل اللجنة في العامين الماضيين، قائلة إنّ اللجنة اطلعت على الأنشطة الواردة في خطة العمل المرنة، متابعة: «أركز خلال حديثي على آخر ورقة تقنية أصدرناها بشأن المنهجيات، والمنشور الذي يساعد الدول على النظر في خطة الدعم والعملية والصياغة، وتحتوي على أداة إلكترونية من حيث زيادة التوعية، كما نظمنا عدة أنشطة لزيادة التوعية بالتكيف وتعزيز تنفيذه».

انطلاق فعاليات COP27

وأضافت علام، في الدورة الـ57 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية خلال فعاليات COP27: «أصدرنا النشرة الاعتيادية من خلال الإنترنت في يونيو الماضي، ولا يزال متاحا على الموقع الإلكتروني، كما أنّ اللجنة تدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق باريس عن طريق التوجيه التكميلي للاستخدام الطوعي من قبل الأطراف لمشاركة المعلومات».

وواصلت نائب رئيس لجنة التكيف البيئي: «ساهمت اللجنة في التقييم التقني لأول تقييم عالمي عن طريق تقرير توليفي، كما عملت اللجنة مع مجموعة كبيرة من الخبراء والمؤسسات لتعزيز الأداء والتعاون وبدأت بحوار مع الهيئات الأخرى المرتبطة بالتكيف، لتحديد مجالات التنسيق المكمنة وتعزيز التآزر في العمل بموجب الاتفاقية، ولمزيد من الأنشطة الخاصة بأعمال اللجنة أدعوكم للنظر والاطلاع على الوثيقة FCCC-2022-5».