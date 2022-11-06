عضو مجلس الشيوخ: استضافة مصر لقمة المناخ تقدير إقليمي وعربي ودولي لمكانتها

قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، إنه شرف عظيم لمصر استضافة حدث دولي بحجم قمة المناخ على أرض السلام، بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات، ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، لمناقشة القضية المحورية، وهي تأثير التغير المناخي على العالم.

تقدير إقليمي وعربي ودولي لمصر

أوضح «حجازي»، في بيان، أن استضافة مصر لقمة المناخ، بمثابة تقدير إقليمي وعربي ودولي كبير لمصر ومكانتها الدولية، وتتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ، وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة، ولكي يقدم فرصة فريدة لمصر لتكثيف جهودها للعمل المناخي، على عدد من الجبهات، بما في ذلك الوعي بتغير المناخ، والتخفيف والتكيف، والتمويل، ودعم القدرات الوطنية في مجال تغير المناخ.

مواجهة آثار التغيرات المناخية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر بفضل قياداتها الحكيمة جعلت المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح لتدابير تغير المناخ وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية سلطت الضوء على الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تغير المناخ وأوضحت رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تهدف إلى وصول المشاريع والأعمال الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50% من إجمالي المشاريع بحلول عام 2025 وبنسبة 100% بحلول عام 2030.

وأضاف «حجازي» أنه لا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة أن تتصدى لتحديات المناخ وانعكاساته، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الأممي تأكيدا على ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني، وما تحمله من رؤية وطنية فاعلة في كيفية التعامل مع تحديات المناخ عبر تقديم نماذج نادرة الوجود على غرار القرار الأخير بجعل منطقة شرم الشيخ مدينة صديقة للمناخ.

يأتي ذلك إطار جهود الدولة في مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامناً مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop 26 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.