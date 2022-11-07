وزير الري: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على كمية المياه المتاحة لنا

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يتسبب في زيادة تبخر المياه؛ مما يزيد الفاقد وأن ذلك يجعل هناك ضرورة في زيادة مياه الري إذ تزداد حاجة النبات للمياه عند ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن ذلك يؤثر على كمية المياه المتاحة لكل فرد فينا.

«سويلم»: المياه لا بد أن تدخل في ملف تغيرات المناخ

وشدد «سويلم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، على ضرورة التكيف مع هذه الأوضاع وأن يعتاد الإنسان على الحياة بكمية أقل من المياه لنفس الأغراض.

وأكد ضرورة استخدام التكنولوجيا لإنتاج نفس ما ننتجه من المياه بكمية أكثر في تحلية المياه واستخدام مياه أقل في الري الحديث.

وأشار إلى أن المياه لا بد أن تدخل في ملف تغيرات المناخ، منتقدًا عدم وجود المياه ضمن اتفاقية باريس للمناخ رغم أنها اتفاقية عالمية، مشددًا على أن دول ومؤسسات عالمية ترى ضرورة دخول المياه ضمن التغيرات المناخية.

وشدد وزير الري أنه يعمل خلال الأسبوعين الجاريين لوضع المياه ضمن جدول الأعمال الدولية، مؤكدًا أنه يعمل على ذلك في قمة التغيرات المناخية بشرم الشيخ.