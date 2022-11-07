إصابة شخصين صدمهما توك توك في مدينة الفشن ببني سويف

أصيب اثنان اليوم الإثنين، إثر حادث مروري ناتج عن اصطدام توك توك بمواطنين بالطريق الزراعي في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث توك توك جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام توك توك بشخصين بطريق الفشن جنوب المحافظة، ووجود عدد من الإصابات، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث اصطدام توك توك بشخصين بطريق الفشن جنوب المحافظة ووجود عدد من الإصابات، وعلى الفور دفع المرفق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة اثنين في حادث توك توك جنوب بني سويف

واسفر الحادث عن إصابة «سعاد. ش . ش »، 33 سنة، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات واشتباه كسر في القدم اليمنى، و«عمرو.م . ع» 35 سنة، مصاباً بكدمات وجروح واشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجرى نقلهما الى مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.