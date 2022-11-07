استشاري طرق: حجم أضرار القطار الكهربائي على البيئة «صفر»

تقوم مصر بتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن جهودها الرامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على البيئة وصحة الإنسان.. فكيف يمكن أن يكون هذا القطار وسيلة صديقة للبيئة.. وهل تنتج عنه أي انبعاثات حرارية؟.

الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، أجاب على هذه التساؤلات، قائلاً: «القطار الكهربائي السريع يعمل بالكهرباء ولا ينتج أي إنبعاثات أو غازات أو حتى ضوضاء، وبالتالي هو وسيلة نقل صديقة للبيئة»، موضحاً أنه قطار نظيف يتماشى مع خطة الدولة في التحول للنقل الأخضر.

حجم الأضرار الناتجة عن القطار الكهربائي السريع «زيرو»

وأضاف الدكتور عماد نبيل في حديثه لـ«الوطن»، أن حجم الأضرار الناتجة عن هذا القطار «زيرو»، مؤكداً أن مصر بدأت التوسع في المشروعات الخضراء في ملف النقل مثل المونوريل والأتوبيس الترددي على الرغم من كونها متزنة بيئياً، إلا أنها عانت من الأضرار التي سببتها الدول الصناعية الكبرى في ملف التغيرات المناخية، ورغم ذلك حرصت على مواكبة الجهود الخضراء.

وأشار «نبيل» إلى أن شحن القطار الكهربائي السريع يتم عن طريق أعمدة كهرباء موجودة على الجانبين، أو محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية.

مراحل القطار الكهربائي السريع

وتطرق استشاري الطرق والنقل الدولي إلى مراحل القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أنه يشمل ثلاثة خطوط، الأول طوله 250 كيلو مترا للنقل بين المحافظات والمدن المختلفة والمسافات البينية بحوالي 30 كيلو مترا، والثاني هو قطار الضواحي وسرعته 160 كيلو في الساعة للمسافات البينية بين المحطات من 5 إلى 10 كيلو مترات لخدمة تجمعات سكنية أكبر وضواحي المدن والمحافظات.

أما الخط الثالث هو قطار البضائع لنقل البضائع بين مواني البحر الأحمر والبحر المتوسط والمرور على مجموعة كبيرة من المدن الساحلية وربط المواني المصرية بعضها البعض، بما يسهم في خلق سكة برية كنوع من أنواع النقل الوسيط، كما يسهم في اجتذاب البضائع من نوعيات جديدة ونقلها من المواني الجافة للبحرية، بحسب «نبيل».

ومن المرجح أن يتم تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بـ22 محطة خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامناً مع فعاليات قمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ.