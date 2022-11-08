حوادث اليوم: سقوط 15 تاجر مخدرات بالقليوبية.. وضبط متهم هارب من 44 سنة سجن بالتجمع

تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من كشف ملابسات العديد من الجرائم خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات في الساعات الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بيانات رسمية.

ضبط ربة منزل خطفت ابنة طليقها انتقاما منه في المرج

في محافظة القاهرة وتحديداً منطقة المرج، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على سيدة بسبب قيامها بخطف ابنة طليقها لوجود خلافات سابقة بين الطرفين، وذلك أثناء توجه الطفلة المجني عليها إلى المدرسة، واعترفت السيدة بارتكاب الواقعة وأنها لجأت إلى ذلك بسبب وجود خلافات مالية مع طليقها والد الطفلة، وأنها قررت خطفها انتقاماً منه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

تبادل لإطلاق الرصاص بين عنصرين شديدي الخطورة والشرطة في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، نجحت أجهزة الأمن في القبض على عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختبائهم، حيث إن إحداهما مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 2 جناية سلاح وسرقة بالإكراه من خلال إجمالى مدة حبس وصت إلى 13 سنة، كما أنهم أطلقوا النيران على القوات فور استشعارهم بها، وعُثر بحوزة المتهمين على 2 بندقية آلية وفرد خرطوش، مع عدد من الطلقات، واعترفا بالواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

متهم هارب من 44 عاما سجن في التجمع

وفي منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الهاربين، والمطلوب تنفيذ عليه فى 22 حكم حبس جزئي ومستأنف، وذلك من خلال إجمالى حبس عدد 44 سنة، واعترف المتهم بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على 15 تاجر مخدرات في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية استهدفت كافة الأقسام والمراكز في نطاق المحافظة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد 14 قضية إتجار فى المخدرات، مواد وأقراص متنوعة بحوزة عدد 15 متهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.