مستشار وزير البيئة الأردني يؤكد خفض انبعاثات بلاده لـ31% فور حصولها على التمويل

قال أحمد عبيدات المستشار الإعلامي لوزير البيئة الأردني، إن هناك أحاديث متكررة من الدول النامية والأفريقية الفقيرة، خلال مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ الشقيقة حاليا، عن مدى التزام الدول الكبرى بتنفيذ الاتفاقيات والعهود، مشيرًا إلى أن بلاده اختارت منذ البداية أن يكون الخطاب باسم الدول النامية والأفريقية الفقيرة.

وشدد عبيدات، خلال حوار لفضائية «extra news»، على هامش مؤتمر المناخ، على ضرورة وجود إجراءات تنفذ على أرض الواقع، إذ إن مماطلة الدول الكبرى في تنفيذ عهودها أصاب الدول النامية والأفريقية الفقيرة بالفتور، كونها لا تمتلك الكفاية المالية لتحقيق ما طلب منها على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى ضرورة التزام الدول الكبرى بتمويل هذه الدول لتحقيق الهدف المنشود الذي نص عليه مؤتمر باريس عام 2015، وتضمن تخفيض نسبة الاحتباس الحراري إلى 1.5% بدلًا من 2%.

الأردن تخفض الانبعاثات لـ31%

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير البيئة الأردني، أن الدولة الأردنية استهدفت تخفيض الانبعاثات إلى 31%، مؤكدًا أن هذا التخفيض مشروط بأن يقدم لها الدعم بمقدار 26% من الدول المانحة و5% تتعهد بها الدولة الأردنية.