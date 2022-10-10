عماد الدين حسين: انتشار العنصر النسائي الشرطي تطور مهم في الدولة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ انتشار العنصر النسائي الشرطي تطور مهم في الدولة المصرية، إذ كان محط نقاشات مع الصحفيين والموجودين في المقصورة التي حضرت احتفال اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة إكسترا نيوز، أن المرأة المصرية تشارك في كل الأحداث، فلا توجد أعمال أو مهن أو حرف لا يمكن للسيدات أن يقمن بأدائها: «شاهدنا ضباط الشرطة من النساء وهن ينفذن أصعب التمارين والحركات القتالية بلياقة بدنية عالية ورشاقة».

مصر رائدة فيما يتعلق بدور المرأة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشاركة المرأة المصرية في المجتمع على قدم وساق، ليس بالكلام ولكن بالفعل: «مصر رائدة فيما يتعلق بدور المرأة، وبخاصة في ثورة 19، إذ حصلت المرأة المصرية على حق الترشح والانتخاب في عام 1956، كأول دولة عربية وأفريقية تمنح هذا الحق للسيدات».

أضاف أن وجود النساء في الشرطة المصرية تعزيز لهذا المسار الطبيعي في التطور والمكاسب الكثيرة التي حصلت عليها المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس السيسي اليوم لفت نظره، وهو أن التطوير يتم حتى لو لم يكن معلنا: «في عصر السوشيال ميديا والسماوات المفتوحة من المهم أن يتم إلقاء الضوء على هذه التطورات».

ضرورة تسليط الضوء على الإنجازات

أشار إلى أن هناك مقولة علمية تقول إن العمل الذي لا يعلن عنه في الإعلام لم يحدث حتى لو حدث، وبالتالي من المهم إلقاء الضوء على التطورات والتحديثات التي تجرى في كل قطاعات الدولة المصرية.