«المركز المصري الألماني» يعلن دورة تدريبية جديدة لشباب بني سويف

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إتاحة دورة تدريبية لشباب وبنات محافظة بني سويف، تستهدف الراغبين في الحصول على تدريب مهني للتأهيل لسوق العمل في ألمانيا.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها.

التدريب المهني يتطلب خطوات وشروط معينة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورًا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «شباب وبنات بني سويف، التدريب المهني في ألمانيا أو الأوسبيلدونج بيبقي عبارة عن فرصة لتنمية الخبرة العملية والنظرية اللي بتساعد الناس تكون مؤهلة أكتر لسوق العمل في ألمانيا».

وأضاف المركز أن التقديم على التدريب المهني يتطلب خطوات وشروط معينة، تختلف على حسب التخصصات، لذلك يقدم المركز المصري الألماني جلسة عن «كيفية تحضير طلبك للتقديم على تدريب مهني (أوسبيلدونج) في ألمانيا».

شرح أهم النصائح لتقديم بالتدريب المهني

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال منشور «فيسبوك»، إلى أن في قاعة تدريب المركز في مقر Shabab Elkheir Association جمعية شباب الخير في بني سويف، حيث ستتركز الجلسة على شرح كافة المعلومات حول تحضير طلب التقديم وشروط التدريب، بالإضافة إلى شرح أهم النصائح لتقديم بالتدريب المهني، على أن تكون الجلسة يوم 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتي في إطار الدورات التدريبية، يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بشكل مستمر لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير البدائل المتاحة لشباب المحافظات، من خلال تأهيلهم لبدء مشروع خاص بهم.