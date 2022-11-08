وزير الطاقة العماني: نأمل في ترجمة وعود الدول المتقدمة بـ«COP27» لأفعال

قال سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني، إن التغير المناخي أصبح واقعا ملموسا لكثير من الدول، وبلاده ليست بمنأى عنها، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس تم إجلائهم من المناطق التي يعيشون فيها، وباتت هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات الكربونية.

خفض الانبعاثات

وأضاف «العوفي» خلال حواره مع الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «نسبة الكربونية في ازدياد، وبالتالي يجب أن يطبق ويترجم العالم الكلمات الرنانة في أعمال حقيقية لخفض الانبعاثات، والالتزام الحقيقي هو المطلوب وليس الكلام».

وتابع وزير الطاقة والمعادن العماني، أن بلاده أعلنت موعد الحياد الصفري بحلول عام 2050، وجرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى ذلك ببرامج واضحة جدا، ومؤشرات حقيقية للقطاعات المؤثرة مثل الصناعة والنفط والغاز والكهرباء والنقل، كما أطلقت السياسة الوطنية البيئية للطاقة وبالتالي، وهناك جهود حقيقية يجب أن تترجم إلى مشروعات واقعية.

تطبيق الوعود

وشدد سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني، على أن الرسالة الحقيقية لقمة المناخ في شرم الشيخ cop 27 هي تطبيق الوعود والكلمات إلى أعمال حقيقية في دول العالم كافة، وليس في الدول النامية فقط.