أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في مصر 7-11-2022

تباين واضح شهدته أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في بداية المعاملات الصباحية في البنوك، إذ انخفض سعر بعضها مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وغيرها

أسعار العملات مقابل الجنيه

وفيما يلي نعرض أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وفق المواقع الرسمية للبنوك والتي جاءت على النحو الآتي:

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وبالنسبة لسعر العملة الخضراء، فقد استقرت في معظم البنوك منذ أمس، حيث سجل في أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر نفس السعر وهو 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، 24.2 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع.

وأعلنت شاشة أسعار العملات في بنك قناة السويس أنَّ سعر العملة الخضراء استقر عند 24.4 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع، بينما في البنك التجاري الدولي CIB سجل 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

انخفاض طفيف في سعر اليورو مقابل الجنيه

أما العملة الأوروبية فقد انخفضت بشكل طفيف في معظم البنوك في بداية المعاملات اليوم، فسجل سعر اليورو في بنك قناه السويس، 23.95 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي، نحو 23.95 جنيه، وسجل سعر البيع نحو 24.19 جنيه.

وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.93 جنيه للشراء، و24.17 جنيه للبيع، بينما كان البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل السعر 23.96 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.18 جنيه، أما آخر تحديث لموقع بنك الإسكندرية، وصل اليورو إلى 23.93 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع.

استقرار سعر صرف الريال السعودي

وحافظت العملة العربية على نفس قيمتها مقابل الجنيه في البنوك المصرية منذ أمس، حيث وصل سعر الريال السعودي في المعاملات الصباحية اليوم في بنك مصر نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي.

وكشفت لوحة أسعار العملات داخل بنك الإسكندرية نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع، في حين بلغ من خلال تعاملات المصرف المتحد نحو 6.24 جنيه للشراء، و6.84 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك

واستقرت العملة العربية في البنوك المصرية، ليصل سعرها في البنك المركزي نحو 78.18 جنيه للشراء، و78.49 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مع بداية معاملات بنك قناة السويس اليوم نحو 73.33 جنيه للشراء، و74.48 جنيه للبيع.

بينما بلغ الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية نحو 73.38 جنيه للشراء، و78.48 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجلت نحو 76.98 جنيه للشراء، و78.42 جنيه للبيع.