«التموين» تدرس خطة التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية بالصعيد

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، خطة للتوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية في عدد من المحافظات التي يقل فيها عدد المجمعات الاستهلاكية وبالأخص محافظات الصعيد.

خطة لزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية في نطاق محافظات الصعيد

وقالت مصادر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بدراسة زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية في نطاق محافظات الصعيد من أجل توفير السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز لأهالي الصعيد، وذلك بالتوزاي مع تكثيف إطلاق السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية لإتاحة السلع أمام المواطنين.

مجمعات مصرية ماركت

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تدرس حاليا إمكانية زيادة عدد مجمعات «مصرية ماركت» بالمثل في المحافظات التي تنتشر فيها المجمعات وهي محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، والتي أحدثت طفرة في ضخ وإتاحة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.

عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية 1300 مجمع استهلاكي، تتمركز الغالبية العظمي منهم في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية، وتختص المجمعات بطرح السلع الحرة بأسعار مخفضة بنسبة من 20 إلى 25% عن السوق المحلي لجميع المواطنين خاصة غير الحاملين للبطاقات التموينية، فضلا عن إمكانية صرف التموين الشهري من داخل المجمع الاستهلاكي التابع لمحافظة صدور البطاقة.

وتوفر بعض المجمعات الاستهلاكية، اللحوم والدواجن، حال توافر فيها الثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم، وتطرح وزارة التموين من خلال المجمعات اللحوم السوداني الطازجة والبرازيلي المجمدة والدواجن وأصناف عديدة من مصنعات اللحوم.