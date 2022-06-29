طقس سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تسجل 37 درجة

تواصل دراجات الحرارة بمحافظة سوهاج ارتفاعها اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، لتشهد طقسا شديد الحرارة نهارا خاصة بساعات الظهيرة، بينما تعتدل الحرارة ليلا في طقس معتدل الحرارة عقب غروب الشمس وبالساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة في سوهاج

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بمحافظة سوهاج 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل الصغرى 26 درجة، وفقا للهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع هبوب رياح محملة بالأتربة على محافظة ووسط وجنوب الصعيد، فضلا عن ارتفاع الرطوبة مما يخفف من الإحساس بحدة درجات الحرارة ليلا.

طقس شمال وجنوب الصعيد

ويشهد شمال الصعيد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارا حيث يسجل 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، في طقس معتدل الحرارة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

بينما يسجل جنوب الصعيد 39 درجة مئوية للعظمى، ليشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا، بينما يسجل جنوب الصعيد 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس معتدل الحرارة ليلا وأول ساعات الصباح الباكر.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا على كافة الأنحاء نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصل لكافة أنحاء البلاد، لذا تنصح بالالتزام بالظل، حيث أن الرطوبة تزيد إحساس درجة الحرارة بأشعة الشمس بنسبة تتراوح من درجة لدرجتين.