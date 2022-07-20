طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 40 درجة

تشهد محافظة سوهاج اليوم، طقسا مرتفع الحرارة على مدار اليوم، وكذلك مرتفع الرطوبة، خاصة في فترة الظهيرة، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة على سوهاج اليوم

وتسجل محافظة سوهاج اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، 40 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بينما تكون محسوسة من 42 حتى 45 درجة، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في طقس شديد الحرارة نهارا وبفترات الظهيرة، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، هبوب رياح شمال غرب سوهاج، محملة بالأتربة على فترات متقطعة على مدار اليوم، حيث تصل سرعة الرياح من 15 كم حتى 30 كم في الساعة.

وتسجل نسبة الرطوبة اليوم بمحافظة سوهاج 35%، على مدار اليوم، وبفترة الظهيرة تسجل 25%، وتزيد الرطوبة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين حتى خمس درجات مئوية.

طقس القاهرة الكبرى

وتسود أجواء شديدة الحرارة اليوم على القاهرة والوجة البحري وسيناء وجنوب الصعيد نهارا بينما تسود أجواء معتدلة ورطبة ليلا، كما تزداد نسب الرطوبة خاصة في الساعات الأولى من الصباح لتعطي فرصا كبيرة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى محافظة القاهرة.

كما تنشط الرياح على خليج السويس ومسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.