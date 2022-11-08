إقبال سياحي على رحلات المحميات والجزر بالبحر الأحمر تزامنا مع قمة المناخ

شهدت شواطئ البحر الأحمر، إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية والجزر والمحميات الطبيعية وذلك مع توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة مع تزامناً مع فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر بحضور عدد كبير من رؤساء العالم وممثلي المنظمات الإقليمية.

إقبال على الرحلات البحرية

وأشار أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى إبحار عشرات المراكب اليوم الثلاثاء إلى جزر ومحميات البحر الأحمر خاصة جزر وشواطئ الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جزيرة الجفتون شهدت إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب و توافد آلاف السياح من جنسيات أوربية مختلفة على مدن البحر الأحمر تزامنا مع قمة المناخ فى شرم الشيخ.

محميات البحر الأحمر

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محميات شمال البحر الأحمر، أن محميات البحر الأحمر الشمالية تضم عددا من الجزر ومواقع الغوص الفريدة التي يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والأسماك الملونة، لافتاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن محميات البحر الأحمر لها دور كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي تزامنا ما تدعوا به قمة المناخ في شرم الشيخ.

يذكر أن مطارات البحر الأحمر، استقبلت اليوم الثلاثاء، آلاف السائحين عبر 113‪ رحلة طيران سياحية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.