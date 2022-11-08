عاجل.. إصابة 4 أشخاص واحتراق سيارة في حادث على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، وتفحمت سيارة بعد نشوب النار بها إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، واشتعال النار في إحدى السيارتين.

إصابة 4 في حادث تصادم وإحتراق سيارة

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين في السيارتين وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين اشتعال النيران في إحدي السيارتين وجري التعامل مع النيران وإطفائها.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وجري التعامل مع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة وإصابة 17 عامل

يذكر أن بمحافظة الدقهلية شهدت مساء أمس حادث انقلاب سيارة مما تسبب في إصابة 17 عامل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق جمصة محملة بعمال من قرية «حفير شهاب الدين» بمركز بلقاس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جمصة المركز المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجري تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج حالتين الي مستشفى دمياط، وحالتين الي المستشفى التخصصي بالمنصورة وحالتين الي المستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.