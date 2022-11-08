أستاذ بجامعة أسيوط يطلق مبادرة لدعم COP27: «مش لازم أكون في شرم الشيخ»

قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، بدأ المصريون في الاستعداد لها واستقبالها بأبهى صورة تظهر بها مصر أمام العالم أجمع، منهم من بدأ يدعم المؤتمر بأفكار مختلفة تتماشى مع الحدث العالمي، مثل الدكتور علي إبراهيم بحبو، من خلال مبادرة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية على التغذية.

دعم مؤتمر شرم الشيخ بمبادرة «بحبو»

وسط مجموعة من الطلاب من وجهة نظره، منهم ما يكاد يكون أكبر منه عمرًا، لكنه يتلقى من الدكتور علي إبراهيم بحبو، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة أسيوط، معلومة تفيده في حياته، قال: «مؤتمر المناخ حدث عالمي ومش لازم أدعمه وأنا مشارك في المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ، لذلك أقدم له كل الدعم من خلال مجالي في كلية الزراعة، بتقديم مبادرة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية على التغذية».

مخاطر التغيرات المناخية

«مبادرتي بتتكلم عن مخاطر التغيرات المناخية مثل التلوث البيئي والغذائي والمضافات الغذائية والوجبات السريعة» حسب ما رواه الدكتور «بحبو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحًا أن هذه التغيرات المناخية بالإضافة إلى التلوث الإشعاعي والمائي وتصريف المصانع وعادم السيارات لها تأثيرات قوية على الصحة، وهذا يُعد نبذة بسيطة في التغيرات المناخية التي يتحدث عنها قمة المناخ.

بحبو: أشعر بالفخر في تقديم المبادرة

وأعرب «بحبو»، عن شعوره بالفخر كثيرًا كونه استطاع أن يقدم هذه المبادرة لدعم مؤتمر المناخ، وتقديم محتوى يلائم الحدث العالمي، كما أنه أراد أن يُقدم للأخرين محتوى يفيدهم في ظل التغيرات المناخية، مثل المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما أن الملوثات الناتجة عن المبيدات والمواد الكيماوية على الغذاء وحفظه، وأيضًا عن تغير المناخ على التربة.