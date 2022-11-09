مواعيد عمل منافذ البقالين لصرف التموين الشهري.. يوميا من التاسعة صباحا

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل منافذ البقالين والتي تستكمل حاليا على مستوى محافظات الجمهورية صرف المقررات التموينية الشهرية لحاملي بطاقات الدعم عن شهر نوفمبر الجاري، سواء للذين لم يصرفوا التموين من بداية الشهر حتى الآن، أو للذين صرفوا جزءا من حصتهم الشهرية.

مواعيد فتح منافذ البقالين لصرف السلع التموينية

وتفتح منافذ البقالين أبوابها أمام المواطنين، وفقا لقرار وزير التموين المحدد لمواعيد عملهم، في تمام الساعة التاسعة صباحا يوميا وحتى الساعة التاسعة مساء، لتمكن حاملي البطاقات من صرف حصصهم التموينية على مدار اليوم، فضلا عن استمرار عمل المنافذ طوال الشهر وفي أيام العطلات الأسبوعية أيضا.

ويبلغ عدد منافذ البقالين المتاح صرف منها السلع التموينية حوالي 40 ألف منفذ بقال تمويني، فضلا عن انتشار 7500 منفذ مشروع جمعيتي أيضا في عدد كبير من المحافظات لصرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين.

الأسعار الرسمية للسلع التموينية

وحددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر كالتالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.