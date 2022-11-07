«التموين»: رصيد السكر يكفي 4 أشهر.. ونقترب من الاكتفاء الذاتي

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد عن وجود نقص بسلعة السكر في السوق المحلية سواء التمويني لسد حاجة المواطنين أصحاب بطاقات الدعم، أو السكر الحر الذي تطرحه الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية لصرفه بالسعر المخفض للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية.

سعر كيس السكر

وأضافت المصادر، أنه يجب الإبلاغ عن أي تاجر يرفع من سعر كيس السكر في السوق المحلية، أو يحجب عرضه أمام المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528، من أجل مساعدة وزارة التموين في ضبط السوق والتصدي لمحاولات بعض التجار للتلاعب بالأسعار.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتياطي من سلعة السكر يبلغ 4 أشهر ونصف بما يغطي الاحتياج المحلي ويزيد شهرا ونصف، موضحة أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، ويبلغ عدد مصانع إنتاج السكر من البنجر 9 مصانع، فيما يبلغ عدد مصانع إنتاج السكر من القصب 8.

وتنتج مصر من المساحة المنزرعة بالبنجر 1.8 مليون طن سنوياً سكر، أما مساحة القصب تنتج أكثر من 900 ألف طن سكر سنوياً.

حصة المواطن من السكر شهريا

وتصرف وزارة التموين شهريا 2 كيس سكر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بسعر 10 جنيهات ونصف للكيس، حيث تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال على 8 أكياس سكر شهريا، فيما يستطيع المواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموينية بشرائه من المجمعات الاستهلاكية بسعر مخفض عن السلاسل التجارية الخاصة.