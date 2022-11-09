تطورات جديدة في قضية ضبط 4 تجار مخدرات بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص، ضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 4 مليون جنيه، إذ تمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم 575 طربة لمخدر الحشيش، وزنت أكثر من 60 كيلو جرام، وكمية من الأقراص المخدرة في الإسكندرية، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وإرسال المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم الى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

مخدرات بـ 4 مليون جنيه

وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة، تفيد قيام 4 أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة، إذ ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة أكثر من 4 مليون جنيه و600 ألف جنيه، ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «برج العرب، ثان الرمل، أول العامرية» مسارح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين رجال الشرطة الإجراءات، ضبطوا عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 350 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 35 كيلوجرام، وضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 18 كيلوجرام، وضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 7.5 كيلوجرام، و5020 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، وقدرت المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقيمة 4.6 مليون جنيه تقريبًا.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

وحول عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكد أن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام أحيانًا.