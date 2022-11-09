توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الحرارة تصل إلى 15 على محافظات الصعيد

أعلنت الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، بداية من الخميس الموافق 9 نوفمبر إلى السبت الموافق 12-11-2022، مشيرة إلى أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال النهار على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على مدن سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة طوال ساعات الليل، وحتى الصباح الباكر.

وأكّدت الأرصاد انحسار فرص سقوط الإمطار، غدا الخميس، إلا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، حيث ستكون الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الإحساس ببرود الطقس، خاصة خلال ساعات المساء الأولى.

درجات الحرارة الخميس الموافق 10-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة الموافق 11 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت الموافق 12 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.