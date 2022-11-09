فيلم «هشتاج جوزني» يحقق 953 ألف جنيه إيرادات في السينما

حقق فيلم «هشتاج جوزني»، نجاحاً كبيراً في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث حقق أمس 87 ألف جنيه، ويدور العمل في إطار رومانسي، ويشهد أول بطولة مطلقة لأمير المصري، ومايان السيد.

إجمالي إيرادات فيلم «هشتاج جوزني»

خلال أسبوع واحد اقتربت إيرادات فيلم «هشتاج جوزني» إلى مليون جنيه، تحديداً 953 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «هشتاج جوزني»

في إطار من الكوميديا الرومانسية تدور أحداث فيلم هشتاج جوزني، حول تعرّض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

استطاع المخرج عصام نصار، أنَّ يجمع بين عدد من الأبطال في الفيلم، حيث يشارك في بطولته أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، صابرين، بيومي فؤاد، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن محمد سمير مبروك.

وحققت الأغنية الدعائية «ليه بداري»، من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، نجاحا، إذ تقول كلمات «ليه بدارى»: «أنا ليه بداري أداري أداري حبي لي ليه.. ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه.. في حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه.. في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه.. أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه.. ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه».