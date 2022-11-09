رئيس «مياه البحيرة» يطالب بسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية في قرى حياة كريمة

أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، ضرورة الانتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للانتهاء من الوصلات المنزلية في التوقيتات المحددة؛ لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدفع بفرق عمل إضافية للانتهاء من الوصلات

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على ضرورة الدفع بفرق عمل إضافية للانتهاء من الوصلات طبقا للجدول الزمني المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص التوقيتات المطلوبة؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها، مشيرًا إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا في الريف المصري.

الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية في وادي النطرون بنسبة 100%

فيما كرم رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، المهندس محمد عبدالعال المشرف على مشروعات المبادرة في وادي النطرون، والمهندس محمود عصام مدير فرع وادي النطرون؛ لانتهائهم من تنفيذ الوصلات المنزلية في وادي النطرون بنسبة 100%، وتسليم المشروع بشكل نهائي.

تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية

وأكد أنّ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

تقديم كوب ماء صحي ونظيف

وأشار نشأت إلى أن الشركة دائمًا ما تسعى إلى تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا أنها لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كوب ماء صحي ونظيف يطابق المواصفات العالمية.