انتخاب 5 مشرعين من أصل هندي لعضوية «النواب الأمريكي» في «التجديد النصفي»

شهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، انتخاب 5 مشرعين أمريكيين من أصل هندي من الحزب الديمقراطي الحاكم، منهم راجا كريشنامورثي، ورو خانا، وبراميلا جايابال، وآمي بيرا، في مجلس النواب الأمريكي، فضلا عن انتخاب آخرين في المجالس التشريعية للولايات، بحسب ما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأوروبية.

أول أمريكي هندي يفوز في انتخابات الكونجرس من ميتشجان

وتحول رجل الأعمال الهندي الأمريكي، شري ثاندار البالغ من العمر 67 عاما، إلي سياسي وديمقراطي، ويعد أول أمريكي هندي يفوز في انتخابات الكونجرس من ميتشجان، متغلبا على المرشح الجمهوري مارتيل بيفينجز، ويمثل حاليا الدائرة الثالثة في ميتشجان هاوس.

وفي الدائرة الثامنة للكونجرس في إلينوي، أعيد انتخاب راجا كريشنامورثي البالغ من العمر 49 عاما، للولاية الرابعة على التوالي بهامش مريح، وهزم خصمه الجمهوري كريس دارجيس.

وفي وادي السيليكون، هزم الأمريكي من أصل هندي، رو خانا، البالغ من العمر 46 عاما، ومواطنه الجمهوري ريتيش تاندون في منطقة الكونجرس 17 في كاليفورنيا.

هزيمة بيرا الأطول خدمة أمريكية من أصل هندي في الكونجرس

وهزمت عضو الكونجرس المولودة في تشيناي براميلا جايابال، المشرعة الهندية الأمريكية الوحيدة في مجلس النواب منافستها الجمهوريّة كليف مون في منطقة الكونجرس السابعة بولاية واشنطن.

وهزمت بيرا البالغة من العمر 57 عاما، وتعد هي الأطول خدمة أمريكية من أصل هندي في الكونجرس، وكانت تمثل المنطقة السابعة للكونجرس في كاليفورنيا منذ عام 2013، وفاز عليها تاميكا هاميلتون الجمهورية.

وفي ولاية ماريلاند، كتبت أرونا ميلر التاريخ، لتصبح أول سياسي هندي أمريكي يفوز بسباق نائب الحاكم، وكان ميلر، البالغة من العمر 58 عاما، مندوبا سابقا في ميريلاند هاوس، مدرجًا على تذكرة نائب الحاكم إلى جانب ويس مور - الحاكم الديمقراطي المنتخب.

ومع ذلك، خسر الأمريكي الهندي سانديب سريفاستافا من منطقة الكونجرس الثالثة في تكساس أمام كيث سيلف، قاضي مقاطعة كولين السابق.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة الماضي، إنّ الأمريكيين الهنود يمكنهم لعب دور مهم في بعض السباقات المتنازع عليها بشدة، حيث يتواصل الديمقراطيون والجمهوريون مع الأمريكيين الهنود.