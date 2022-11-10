التصريح بدفن شاب من ذوي الهمم لقي مصرعه غرقا بالمنوفية

صرحت جهات التحقيق في محافظة المنوفية بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مجرى مائي بقرية دراجيل بمركز الشهداء دائرة المحافظة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة

وكان مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قد شهد غرق شاب من ذوي الهمم داخل مجرى مائي، بقرية دراجيل التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي وصرحت الجهات المعنية بالدفن.

بلاغ بمصرع شاب في مجري مائي بالمنوفية

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد استقبال بلاغ غرق شاب من ذوي الهمم داخل مجرى مائي بقرية دراجيل التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للتحقيق في الواقعة وبيان سبب حدوثها وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

فحص واقعة غرق شاب بالمنوفية

وبالانتقال والفحص تبين للرائد مصطفى داود رئيس مباحث مركز الشهداء، غرق أ، ص، ا 39 عاما بدون عمل داخل مجرى مائي بأرض زراعية في قرية دراجيل، وبسؤال شقيقة أكد على أن المتوفي كان يسير بجوار المجرى المائي وانزلقت قدمه وسقط بها، مشيرا إلى أنه يعاني من المرض النفسي ومن ذوي الهمم ونفى الشبهة الجنائية.

حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 6484 إداري مركز الشهداء، وذلك بعد عرض الشاب المتوفى على مفتش الصحة والذي أكد على أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، وكذلك سؤال شقيق المتوفى والذي أكد على نفس السبب، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها