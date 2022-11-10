رئيس «بيئة بلا حدود»: من الأفضل أن نعود إلى استخدام الطاقة الخضراء

قال الدكتور عادل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية بيئة بلا حدود، إنّ التفكير النقدي والعلم يمكن أن يحسّن من مجتمعات الأعمال والأحوال البشرية، مشيرا إلى أنّهم يسعون إلى مساعدة البشر ودعمهم.

وأضاف «عبدالله»، في كلمته خلال فعاليات اليوم الخامس، لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ: «نحن في مصر لدينا 30 منطقة محمية تمثل 50% من مساحة مصر، وأغلب هذه المناطق يوجد بها سكان، وبالتالي يمكن أن ندعمهم بتوصيل الكهرباء والمرافق».

وتابع: «الكثير منهم ليس لديه قدرة للحصول على الكهرباء، ونجد أن بعض المناطق ليس لديها القدرة للحصول على الكهرباء، وبالتالي فإنّنا من الأفضل أن نعود إلى استخدام الطاقة الخضراء، ونحن هنا عبر هذه الشراكة مع IBM لنساعد هذه المجتمعات ونحاول التغلب على التحديات التي يواجهونها، وأنا سعيد بالعمل مع الشركة، ونتمنى إدخال المزيد من التحسينات على أرض الواقع».