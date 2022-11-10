غلق جزئي للمحور المركزي الموازي لتنفيذ مونوريل أكتوبر محطة سيتي سكيب

أعلن جهاز مدينة تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أنه بالإشارة إلى خطاب الإدارة العامة لمرور الجيزة لجهاز مدينة 6 أكتوبر بخصوص التنسيقات التي تمت مع الهيئة القومية للأنفاق لمشروع تنفيذ مونوريل أكتوبر محطة سيتي سكيب بالمحور المركزي الموازي،

"تقرر غلق المحور المركزي الموازي أمام حركة المرور، تحديدًا ( من أمام سيلفر مول بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتي سكيب بطول ما يقرب 250 متر وعرض 35 متر )

وأضاف الجهاز خلال بيان له، أنه بالإشارة إلي خطاب الإدارة العامة لمرور الجيزة لجهاز مدينة 6 أكتوبر بخصوص التنسيقات التي تمت مع الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة بخصوص توسعة كوبرى 8 الكائن أعلى طريق الواحات تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددى الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري "تقرر استقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 متر بجوار الجزيرة الوسطى أسفل الكوبري المشار إليه بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مناطق أكتوبر وذلك ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق ١١/ ١١/ ٢٠٢٢ حتى إنتهاء الأعمال ).

وتابع البيان، وبناءًا عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال. ويهيب جهاز مدينة ٦ اكتوبر بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام

وأعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، أنه تقرر غلق المحور الموازي أمام حركة المرور، تحديدًا ( من أمام سيلفر مول بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتي سكيب بطول ما يقرب 250 متر وعرض 35 متر وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى نهاية الأعمال .

وذلك في ضوء الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل موقع محطة (سيتي سكيب ) بميدان سيتي سكيب بالمحور المركزى الموازى بمدينة أكتوبر ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر

لذا قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والشركة المنفذة للتحويلات المرورية بالأتي : ـ

١- حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي القادمة من المنطقة الصناعية وميدان السادات وترغب بالسير اتجاه ميدان سكيب تقوم بالدخول يمينًا ( قبل منطقة الغلق ) بالشارع المجاور لسلفر مول.

٢- يتم الدخول يسارًا بالشارع الكائن خلف سيتي سكيب وصولًا حتى شارع رقم ( 54)

٣- يتم الدخول يمينًا بشارع رقم (54) واستكمال السير به حتى فتحة الدوران ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع رقم (54) وصولاً حتى ميدان سيتي سكيب وطريق المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

ويهيب جهاز مدينة 6 اكتوبر بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام