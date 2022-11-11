مصريون ينظمون وقفة أمام الأمم المتحدة: نرفض التدخل في شؤوننا

كشف نشأت زنفل، أحد أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل تنظيم وقفة أمام الأمم المتحدة بنيويورك لرفض التدخل في الشأن الداخلي، قائلا إن الجالية شعرت باستياء شديد من ازدواجية المعايير.

القضاء المصري له استقلالية

وأضاف «زنفل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن أي شخص يحرض على القتل في الولايات المتحدة يسجن فترة تزيد عن 16 عاما، بينما المحرض على قتل أفراد الشرطة المصرية والجيش المصري تدعمه دول وتسعى للإفراج عنه وتحاول الضغط على القضاء المصري الذي له استقلالية خاصة في كل العالم.

وأشار إلى أن الازدواجية في هذا الأمر غير مقبول، ولا نقبل لأي أحد التدخل في الشأن المصري، فالشعب المصري لديه دستور وقانون، والقانون المصري له صلاحياته ومعاييره تناسب المواطنين والمجتمع، والتي تختلف عن القوانين الأمريكية.

الشعب المصري واعي

وتابع: «ربنا أنقذ مصر ونجاها من المهالك اللي كانت حاصلة حواليها، ودايما بنراهن على الشعب المصري.. الشعب المصري واعي وعارف إن القيادة السياسية بتاعته قوية ويبني بلد جديدة».