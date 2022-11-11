حبس المتهمين بسرقة 2.3 مليون جنيه من تاجر ذهب بالمنيا

«كنا عارفين خط سير التاجر من أول ما خرج من بلده لغاية ما سلم الكرتونة لسواق الميكروباص»، هكذا بدأ أحد المتهمين أقواله في واقعة سرقة مليوني و350 ألف جنيه بالمنيا خلال جلسة استماع أمام النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات.

قانوني يوضح العقوبة

وأوضح المحامي أشرف ناجي عقوبة السرقة في القانون، حيث عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف، «وفقاً للمادة 317 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر ذهب بالمنيا يفيد بتعرضة لسرقة مبلغ مالي كبير تم وضعه داخل كرتونة بسيارة مكيروباص لتوصيلها لشريكه بأمان، وأخبر السائق بأن بها أوراق وكتب.

تحقيقات النيابة

تبين من التحقيقات أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص تابعين لشريك المجني عليه، ومقيمون بمنطقة الوراق، لأحدهم سابقة جنائية، وتتبعوا خط سير التاجر من منزله بالمنيا إلى الرماية بالجيزة لسرقة المبلغ المالي.

وعقب التحريات تم ضبط المتهمين وبحيازتهم المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم والتحفظ على الأموال.