مسرحية «البشارة» تناقش صراع الأجيال والتقاليد البالية: المهم المستقبل

المسرح هو أقصر طريق لقلب وعقل المشاهد إذا أراد صاحب العمل الفني ترسيخ فكرة معينة أو معالجة مشكلة ما، وذلك ما سعي لتحقيقه المخرج باسم وفائي في مسرحية «البشارة» التي عرضت مؤخرا علي مسرح ساقية الصاوي.

العرض المسرحي الذي تميز بمشاهده المتقنة، وتحقيق التناغم بين ممثليه، عمل على طرح التساؤلات بخصوص قضية هامة تمس جزء كبير من المجتمع وهي صراع الأجيال الناتج عن تغير الثقافات وكيفية تحقيق التواصل والقبول بين تلك الأجيال.

قدم المسرحية فريق «الاتحاد» وتصنيفها يعرف بالـ«الديودراما» وهو مسرح ثنائي يعتمد على شخصيتين فقط طوال العرض و بحسب «باسم» مخرج العمل كان بمثابة تحدي لطاقم العمل ليستطيعوا إثبات قدراتهم و إنجاز هدفهم بدون إصابة الجمهور بالملل خصوصًا أن المسرحية أستغرقت حوالي ساعة، وذلك تجاوز الحد المعتاد لمدة العروض من تلك النوعية: «يتناقش صراع الأجيال والتقاليد البالية، بس المهم المستقبل».

صراع الأجيال تجسده المسرحية

تتناول المسرحية قصة «كفر البشارة»، وهي قرية أو مدينة أصابتها لعنة على شكل عاصفة أدت إلي تدميرا لمكان بأكمله وفق حديث «باسم» لـ«الوطن»: «الأحداث درامية فيها شيء من الخيال، فتعتمد على فرضيات مرتبطة بأساطير و خرافات تم تداولها منذ زمن بين أهالي الكفر لذا نتج عنها تلك اللعنة، العرض أيضًا مرتبط بفكرة صراع الأجيال والأفكار المتوارثة التي ليس لها أساس من الصحة وقد تؤثر بالسلب علي مستقبلنا، لكن بالطبع تناقش أفكار أخرى وتحتوي المشاهد على جزء رومانسي وكوميدي يمكن للمشاهد استخلاص عبره منه»

من التحديات التي واجهها باسم كـ«مخرج»، أن تلك هي التجربة الإخراجية الأولى له، فقد بدأ الإعداد لها بعد الانتهاء من اختبارات سنته الجامعية الأخيرة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة :«بدأ شغفي بالفن بعد مشاركتي في مسرح الجامعة خصوصًا أنني كنت أهوي التأليف، ولكن كبداية شاركت بالتمثيل في 3 مسرحيات و إحداهم كانت ضمن مهرجان مسرح جامعة القاهرة عام 2020 »