أستاذ سياسة: تدشين مجموعة مصرية أمريكية ضد تغير المناخ «نتاج تعاون إيجابي»

«مجموعة مصرية أمريكية لمواجهة التغير المناخي»، دشنتها مصر بالتعاون مع أمريكا، تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ قمة المناخ COP27، ما يشير إلى أبعاد كثيرة في مجال مواجهة الأزمة التي تشغل العالم كله، يوضحها الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف في حديث لـ«الوطن».

سياسة مصرية أمريكية تعاونية في مجال البيئة

قال الدكتور نجاح الريس، إن المجموعة تعكس دلالات متعددة، في بدايتها أن هناك سياسة مصرية أمريكية تعاونية في مجال البيئة، وهي سياسة تقارب وعلاقات استراتيجية بين البلدين.

وأضاف «الريس»، أن المجموعة المصرية الأمريكية لمواجهة التغير المناخي، جاءت نتيجة التعاون الإيجابي المصري الأمريكي، موضحا أنها تشمل أبعاد متعددة في كل المجالات، منها البيئة، لافتا إلى أن تلك الخطوة جاءت على خلفية العلاقات القوية المبنية على المصالح المشتركة بين الطرفين: «هي جوهر العلاقة، خاصة أن مصر وأمريكا بينهما علاقات قوية، خاصة في عهد الرئيس السيسي».

التعاون المصري الأمريكي في مختلف المجالات

أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إلى أن التعاون المصري الأمريكي، يشمل مختلف المجالات التي لها علاقة بمواجهة التغير المناخي، كمجالات الطاقة الخضراء، والبيئة النظيفة، والزراعة، والصناعة، لما تمكله أمريكا من إمكانيات كبيرة، إذ أنه بإمكانها رسم ساسية بيئية، أو تحسين البيئة المناخية في أفريفيا، خاصة أن أفريقيا هي الأكثر تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور نجاح الريس، أن التعاون المصري الأمريكي ينعكس على على الدول الأكثر تضررا، إذ يساهم في إنشاء مشاريع صديقة للبيئة، ويدعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل الانبعاثات الحرارية، واتباع سياسية بيئية مناسبة، وتوفير الإمكانيات المناسبة للسكان، لتبني سياسات صديقة للبيئة.