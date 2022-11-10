«تمريض حلوان» تفوز بمشروع تطوير معامل الاختبارات العملية

فازت كلية التمريض جامعة حلوان بمشروع تطوير معامل الاختبارات العملية، وهو ضمن مشاريع إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالدورة الأولى، ووقّع عقد المشروع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

التميز في خدمة المجتمع

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة تسعى لتحقيق الأهداف التنموية تلبية لمتطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم، والامتياز في البحث العلمي، والتميز في خدمة المجتمع، لذا تسعى جامعة حلوان؛ لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، أنّ هذا المشروع يأتي في إطار خطة تطوير التعليم العالي بتنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالي المدرجة بالخطة الاستثمارية؛ لتنفيذ مشروعات تنافسية؛ لتطوير نظم القياس والتقويم والتي تشتمل رفع كفاءة المجتمع الجامعي في مجال القياس والتقويم، وتطوير منظومة الاختبارات من إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات الإلكترونية، وتطوير الاختبارات العملية والتطبيقية، والذي يساهم في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، والتأكد من تحقيق مواصفات خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.

يذكر أن القياس والتقويم لا ينحصر فقط في إنشاء كيانات في الجامعات والكليات؛ لتطوير منظومة القياس والتقويم، لكن يهتم كذلك بريادة رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين ورفع كفاءة التجهيزات الخاصة بهيكلة الاختبارات التحريرية والشفهية والعملية، وتماشيًا مع هذه السياسة فقد اتفقت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى مع جامعة حلوان والمتمثلة فى كلية التمريض على مشروع تطوير معامل الاختبارات العملية، والذي تم تحكيمه على عدة مستويات في إطار تنافسي باقي المشروعات المتقدمة وتم اعتماده كأحدالمشروعات المؤهلة للتمويل طبقا للمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة ميادة طه مدير وحدة قياس التقويم من كلية التمريض جامعة حلوان، والدكتورة منار حمدي نائب مدير الوحدة، ووكيل المعهد الفني للتمريض، وخبراء بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، ومديري مراكز القياس والتقويم في الجامعات.