عضو بـ«الشيوخ»: قمة السيسي وبايدن عكست أهمية مكانة مصر دوليا

أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انعقاد القمة المصرية الأمريكية بشرم الشيخ، على هامش فعاليات cop27، عكست الحرص المتبادل على ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية الشراكات وبحث أطر التعاون في مختلف المجالات، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع المضطرب بالساحة الدولية وما يفرزه من تحديات متصاعدة بجانب العمل لتخفيف آثار التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي التكاتف وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تلك التداعيات.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن

وأضاف «العسال»، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي الرئيس جو بايدن، عكس تلاقي الرؤى والتقارب، حيال المستجدات العالمية وبالأخص الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأكيد من «بايدن» بحرصه على أن تكون العلاقات المصرية الأمريكية أقوى من الماضي، وهو ما يظهر الإدراك الدولي لجهود مصر في استعادة مكانتها الخارجية، وقوتها بأهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الإقليمي، وما يعمل عليه الرئيس دائما لصون السلم والأمن الإقليمي، وإنهاء الصراعات للحفاظ على الموارد من الاستنزاف، فضلا عن تقديره لها كدولة لها حضارة وقيمة وتاريخ.

التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن «بايدن» أكد أن مصر تعد شريكًا مركزيًا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود، ما يعطي دلاله لما تحمله على عاتقها دائما لإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات بالمنطقة والسعي لحدوث إصلاحات جذرية تدعم مسار التنمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حرص على التطرق لثوابت هامة باجتماعه مع الرئيس الأمريكي في حديثه عن إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعبًا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة الإرهاب، والعمل لإحياء مسار عملية السلام بفلسطين والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، بجانب نقل تطورات الأوضاع داخل مصر وما تعمل عليه من جهود في شأن ملف حقوق الإنسان.

توجيه 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت زخما لـ قمة المناخ وأكدت المضي في الالتزامات والمبادرات لتعزيز الطموح المناخي، بتوجيه 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وإعلان دعم بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى في مصر وتحولها إلى الطاقة الخضراء مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى أهمية قمة المناخ في التحرك نحو التنفيذ وجهود مصر في الحشد الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية.