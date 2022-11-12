توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقس خريفي معتدل خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من الأحد الموافق 13 نوفمبر، إلى الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

ويسود خلال الفترة المذكورة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وفق بيان الأرصاد الجوية.

ويتوقع على مدار يومي الأحد والاثنين سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما بداية من الثلاثاء وحتى الخميس فيسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد الموافق 13-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين الموافق 14-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 15 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.