غادة والي تكشف أشكال الجرائم البيئية: عصابات منظمة تلقي البلاستيك في البحار

كشفت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، أشكال متعددة للجرائم البيئية، مؤكدة أن هناك جرائم تؤثر على التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وتسبب التلوث لافتة إلى أن هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات الجريمة المنظمة ضاربة المثل بالاعتداء على الغابات بقطعها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحلال زراعة الكوكا وتهريب أشجارها وأخشابها والاتجار في النباتات الممنوع الاتجار فيها.

الاعتداء على الغابات جريمة لأنها تمثل رئة الأرض

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الاعتداء على الغابات جريمة لأنها تمثل رئة الأرض، لافتة إلى أن بعض عصابات الجريمة المنظمة تهرب نفايات البلاستيك الخطرة وتلقيها في البحار والمحيطات مؤكدة أنها تؤثر على الحياة في المياه والمحيطات وتضر بالثروة السمكية وتقضي عليها.

قتل الأفيال

ولفتت والي إلى أن جريمة قتل الأفيال للاتجار بالعاج مشيرة إلى أنها تجارة وصلت قيمتها 400 مليون دولار سنويًا مبدية سعادتها برؤية حيوان البانجولين الذي وضعته مصر في المنطقة الخضراء بقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ نظرًا لأنه معرض للانقراض نتيجة لصيده حيث يٌسترخ منه أدوية مهمة ويعتبر من الحيوانات النادرة المهمة للتنوع البيولوجي ويتم اصطياده وتهريبه نظرًا لقيمته العالية.