رئيس الوفد التونسي في «COP27»: نقاشات تغير المناخ تتطور ببطء منذ 2016

أعرب الدكتور محمد الزمرلي رئيس الوفد التونسي المفاوض بقمة المناخ، عن امتنانه وشكره للشعب المصري على استضافة قمة المناخ COP27، مشيرًا إلى أن الوفد التونسي المشارك بقمة المناخ يتضمن 100 مشارك منهم 40 مفاوضًا، و60 فردًا من ممثلي المجتمع المدني التونسي، الذين يشاركون في الورش الجانبية وورش العمل ولا يتدخلون بصورة مباشرة بعملية التفاوض.

الشباب يمثلون نسبة 25% من الوفد التونسي في قمة المناخ

وأضاف «الزمرلي» في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بتقرير مذاع على فضائية «القناة الأولى المصرية»، أنَّ الوفد التونسي يتضمن كذلك وفد من الشباب إذ أنَّ هناك 25 شابًا أي 25% من نسبة الوفد تقريبًا، لكي يشاركوا بآرائهم بالعملية التفاوضية ويدعمون بآرائهم الشبابية الوفد التونسي حول أهم المسائل المطروحة بالتفاوض.

تطورات النقاشات بقضية المناخ بطيئة منذ 2016

وأوضح رئيس الوفد التونسي المفاوض بقمة المناخ أنَّه انضم للوفد التونسي بالتفاوض بمؤتمرات المناخ منذ قمة بالي عام 2016، مشيرًا إلى أنَّه رصد عبر مشاركته طوال تلك السنوات وجود تقدم بالنقاشات حول قضية المناخ إلا أنَّها تتسم بالبطء، مؤكّدًا وجود مراحل حاسمة في تاريخ المفاوضات على غرار اتفاق COP21 واتفاق باريس حول المناخ والتي تعد من أهم المسائل الفاصلة.

نقاشات قمة المناخ تتضمن المرور للعمل والتنفيذ

وأشار «الزمرلي» إلى أنَّه منذ عام 2015 وحتى اليوم فإن النقاشات حول قضية المناخ مازالت نقاشات وأحاديث ومباحثات تدور حول طرق تفعيل اتفاق باريس الخاص بقضية المناخ، إذ أنَّه منذ ذلك التاريخ يدور الحديث حول آليات وضع الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنَّه اليوم بمصر وخلال قمة المناخ يتم مناقشة كيفية المرور العمل والتنفيذ، وهو ما جعل شعار COP27 المرور إلى التنفيذ.