درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجـه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب، سيناء وجنوب البلاد، مع وجود استقرار في درجات الحرارة نهارا على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، مع استمرار سقوط الأمطار بين خفيفة الى متوسطة وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والإسكندرية والضبعة ومطروح والدقهلية والبحيرة، وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على وسط سيناء والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة، اليوم الاثنين 14-11-2022 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية ، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21