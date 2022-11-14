حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا 

يتسم مولود برج الحمل، بأنه يحب العمل الدؤوب والتفاني في عمله، كما أنه يضفي جوا من المرح على وسط المحطين به، لذا فإنه شديد النجاح في حياته المهنية والأسرية؛ إذ أنه يستطيع العمل تحت ضغط كبير، وهو أيضا شديد وكريم في التعامل مع أحبائه، ولا يخوض المغامرة أو التجارب الغريبة والمثيرة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، سيساعدك على اتخاذ القرارات في حياتك المهنية، كما تنصحك الأفلاك اليوم بترتيب أولوياتك، لذا حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء، وكذلك التروي والهدوء والتفكير الواقعي، حتى تستطيع أن تحقق النجاح في مشروعاتك، وتترجم إلى أرباح، كما يجب ألا تكون حكيما في علاقاتك مع زملائك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

كشفت خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، وفق توقعات حظك اليوم، حيث أن القمر موجود في وضع معاكس، وهذا سوف يجعلك اليوم تميل للعصبية وتتعامل بانفعال كبير مع جميع المحطين بك، لذا من المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.