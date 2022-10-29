قبل هالوين 2022.. أسعار أزياء الأطفال وأشكالها في المحال المصرية

خلال السنوات الأخيرة، يحتفل عدد من المصريين بعيد الهالوين 2022، وذلك من خلال شراء أزياء شخصيات مرعبة متخفين من قوى الظلام والشر في يوم 31 أكتوبر من كل عام، كما تقول الأسطورة.

وفيما يلي، نعرض أسعار أزياء الهالوين 2022 للبنات والأولاد وفق جولة على عدد من محال أزياء الأطفال في منطقة الدقي ووسط البلد، والتي جاءت كالآتي:

أسعار ملابس الهالوين للأطفال 2022

ويمكن للراغبين في شراء أزياء مناسبة لعيد الهلع الأمريكي لهذا العام، الاطلاع على أبرز أزياء البنات والأولاد والذي جاء كالتالي:

- بدلة سبايدر مان للأطفال من عمر 6 سنوت وحتى 12 عاما تراوح سعرها ما بين 200 إلى 700 جنيه.

- بدلة بات مان ويبدأ سعرها من 350 وحتى 650 جنيهًا.

- بدلة سوبر مان يبدأ سعرها ما بين 200 إلى 500 جنيه.

- ملابس على شكل حيوانات مثل نمر وفيل وزرافة، يبدأ السعر من 350 وحتى 700 جنيه.

- بدلة القرصان والكابتن جاك سبارو يبدأ سعرها من 400 جنيه.

- بدلة الهيكل العظمي تبدأ من 300 جنيه، وتصل لـ 500 للتي تحتوي على أضواء.

- زي دراكولا يبدأ سعره من 200 حتى 500 جنيه.

أسعار أزياء الهالوين 2022 للبنات

أما أسعار أزياء الفتيات للهالوين لهذا العام فجاء كالتالي:

- فستان أميرات ديزني مثل سندريلا وسنو ويت تتراوح أسعارها ما بين 350 إلى 600 جنيه.

- ملابس الساحرة الشريرة وتتضمَّن العصا والقبعة تبدأ من 400 جنيه.

- ويمكن شراء أدوات وديكورات الهالوين 2022، بأسعار تبدأ من 75 إلى 300 جنيه، كما تتوفر حلويات خاصة بالهالوين في بعض المحال والتي تتراوح ما بين 70 إلى 450 جنيهًا.

أسعار ملابس الهالوين للكبار في المحال 2022

أما البالغون، فقد جاءت أسعار الأزياء المتوفرة لهم كالآتي:

- زي الساحرة الشريرة بسعر يبدأ من 400 جنيه.

- زي الجماجم وأشكال هياكل عظمية، يبدأ من 550 جنيهًا.

- سعر اكسسوارات الهالوين مثل أسنان دراكولا، والعصا السحرية تبدأ من 30 جنيهًا.